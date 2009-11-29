Жители Швейцарии поддержали запрет на строительство минаретов

Жители Швейцарии поддержали введение запрета на строительство минаретов на территории страны - по данным крупной исследовательской компании Gfs.berne, за введение запрета проголосовали 59% граждан, которые в воскресенье приняли участие в национальном референдуме.

Как передает РИА "Новости", согласно данным исследователей, сторонники запрета победили в большинстве швейцарских кантонов.

С инициативой проведения референдума по вопросу минаретов выступила известная своими националистическими лозунгами правая Швейцарская народная партия. "Народники" видят в минаретах даже не религиозный, а скорее, политический символ и призывают не допустить исламизации страны.

В свою очередь, противники запрета убеждены, что такая мера противоречит принципу свободы вероисповедания и отдает дискриминацией по расовому и религиозному принципу. Также бытует мнение, что введение запрета будет способствовать оттоку инвестиций от богатых арабских стран. Проголосовать "против" швейцарцев призывали правительство и парламент страны.