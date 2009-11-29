Сенат США объяснил, как удалось сбежать бен Ладену

Комитет Сената США по внешней политике опубликовал доклад, посвященный провалу операции по задержанию или уничтожению Усамы бен Ладена в конце 2001 года. Как сообщает газета The New York Times, ответственность за эту неудачу сенаторы возложили на бывшего министра обороны США Доналда Рамсфелда и генерала Томми Фрэнкса, командовавшего американскими войсками в Афганистане.

В докладе говорится, что американское командование в декабре 2001 года, вскоре после начала военной операции в Афганистане, задействовало лишь небольшую группу спецназовцев и агентов ЦРУ в поисках бен Ладена, который скрывался в пещерах Тора-Бора на востоке страны. По мнению сенаторов, более масштабная операция позволила бы обнаружить лидера "Аль-Каиды", а также его заместителя Аймана аль-Завахири и лидера движения "Талибан" муллу Омара. Благодаря просчетам командования армии США бен Ладену удалось скрыться в труднодоступном районе Пакистана.

Как отмечается в докладе, провал операции по уничтожению лидеров "Аль-Каиды" и "Талибана" стал одной из причин непрекращающихся терактов и вооруженных столкновений в Афганистане, а также обострения внутренних конфликтов в Пакистане. По словам авторов доклада, бен Ладен стал символом, который способствует вербовке боевиков и привлечению финансирования террористическими организациями.

Доклад подготовлен по заказу главы сенатского комитета по внешней политике Джона Керри, бывшего кандидата в президенты США. Во время предвыборной кампании 2004 года Керри резко критиковал администрацию Джорджа Буша за просчеты, допущенные во время афганской кампании.

Лента.ру