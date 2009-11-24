Сотрудница банка «одалживала» деньги богатых клиентов бедным

Суд города Бонн в Германии приговорил банковскую служащую к 22 месяцам тюремного заключения условно за финансовые махинации, сообщает Agence France-Presse. 62-летняя служащая, получившая в СМИ прозвище "банкир - Робин Гуд", переводила деньги богатых клиентов банка на счета людей с большими долгами.

В общей сложности женщина, чье имя не сообщается, совершила за период с декабря 2003 года по февраль 2005 117 незаконных транзакций на общую сумму 7,6 миллиона евро, передает Лента.ру. Как только финансовое положение людей, получивших неожиданную помощь, улучшалось, банкирша возвращала "одолженные" деньги их законным владельцам. Исправить проблемы с деньгами удалось не всем, и общий ущерб от действий банковской служащей составил около 1,1 миллиона евро.

Достаточно мягкий приговор в суде объяснили тем, что женщина действовала исключительно из альтруистических побуждений и не преследовала собственной выгоды. Также суд принял во внимание тот факт, что из-за судебного разбирательства женщина потеряла работу. В каком банке работала "банкир - Робин Гуд", не уточняется.

Подобные проявления благородства происходят не впервые, однако обычно они не заканчиваются условными сроками. Так, в 2007 года за похожее преступление был приговорен к почти трем годам тюрьмы высокопоставленный менеджер немецкого банка Sparkasse Tauberfranken. Он помог малоимущим за счет обеспеченных клиентов банка на 2,8 миллиона долларов.

В 2008 году стало известно об альтруистических денежных переводах на сумму 7 миллионов евро одного из сотрудников британского Royal Bank of Scotland по имени Бенедикт ХЭНКОК, однако в этом случае помощь получали исключительно корпоративные клиенты, попавшие в трудное положение. Б.ХЭНКОК получил полтора года тюрьмы.