Золотоискатели разрушили 100 метров Великой китайской стены

Представители золотодобывающей компании из города Хух-Хото разрушили участок Великой китайской стены, сообщает Лента.русо ссылкой на агентство "Синьхуа". Общая протяженность поврежденной части стены, расположенной на территории автономного региона Внутренняя Монголия, составляет около ста метров.

По словам местного эксперта по охране культурного наследия Вана ДАШАНЯ, сооружению был нанесен непоправимый урон. Специалист утверждает, что памятник был частично разрушен именно во время добычи золота на прилегающих к Великой стене участках. Речь идет о той части сооружения, которая была построена во время правления династии Цинь (221 год до нашей эры - 207 год до нашей эры).

Власти Внутренней Монголии уже неоднократно направляли золотоискателям из города Хух-Хото уведомления с требованием прекратить работы в непосредственной близости от Великой стены, однако предприятие никак не отреагировало на эти предписания. В настоящее время полиция региона ведет расследование инцидента.

Ван ДАШАНЬ подчеркнул, что за разрушение памятника ответственны не только золотоискатели, но также шахтеры и дорожные службы. Поиск и привлечение вандалов к ответственности затрудняется из-за большой протяженности стены, которая со временем разрушается из-за воздействия как естественных факторов, так и техногенного и антропогенного вмешательства.

Согласно китайскому законодательству, виновники порчи Великой китайской стены могут быть оштрафованы на полмиллиона юаней (более 73 тысяч долларов) и заключены под стражу. Вандалам может грозить до десяти лет лишения свободы. В 2008 году пятеро шахтеров получили тюремные сроки от одного года до трех лет за частичное разрушение участка стены. Они являются единственными жителями Китая, которых удалось задержать и посадить в тюрьму за порчу крупнейшего памятника архитектуры.