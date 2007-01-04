Саакашвили благодарен России за экономические санкции

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что экономические санкции со стороны России позитивно сказались на росте грузинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Коломые Ивано-Франковской области, отвечая на вопрос относительно оценки грузино-российских отношений.

«2006 год был годом, когда Россия ввела полное экономическое эмбарго против Грузии, выселяла граждан грузинского происхождения», - напомнил М.СААКАШВИЛИ, добавив: «Я не шутил, когда говорил: спасибо России за эти экономические меры, потому что они вынудили наших производителей выйти на более конкурентоспособную, лучшую продукцию».

Как отметил грузинский Президент, «цифры говорят сами за себя - у нас экономический рост 10% в этом году, несмотря на 100% эмбарго. То есть экономика Грузии растет. Если сравнить с экономикой России, у них рост - в рамках 7%, у нас – 10%. У нас рост товарооборота и приток иностранных инвестиций, несмотря на антигрузинскую пропаганду».

При этом М.СААКАШВИЛИ заявил, что «мы хотели бы организовать нормальные отношения с Россией. Но все зависит от обоюдного желания. Россия подняла цены на газ до 250 дол., и Грузия в ближайшие недели или, максимум, ближайшие пару месяцев, перейдет почти полностью на импортный газ из Азербайджана. Проблема тут не только в разности цен, проблема в стабильности поставок, проблема в политической капризности поставщика. Ми надеемся, что и поставки энергоносителей и экономические отношения зависят от политических настроений на сегодняшний момент. А это совершено несолидная позиция отношений.

Президент Грузии считает, что «все переболеют этим, все сладится. Это - вопрос времени. Грузия относится к этому спокойно».