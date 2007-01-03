Автора видеозаписи казни Хусейна арестовали

Человек, заснявший на видеокамеру мобильного телефона казнь Саддама Хусейна и разместивший ее в Интернете, арестован в Ираке.

Об этом сообщет ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Имя задержанного не уточняется.

Запись, на которой члены правящей шиитской коалиции глумятся над бывшим главой государства в последние мгновения его жизни, вызвала волну негодования в стране. Иракское правительство провело расследование на предмет ее авторства.

Член суннитской парламентской фракции Салим АЛЬ-ДЖИББУРИ заявил, что запись способна сорвать попытки шиитского премьер-министра Нури АЛЬ-МАЛИКИ добиться национального примирения.

На кадрах видно, как собравшиеся на казнь «зрители» - в основном представители шиитов - издеваются над С.Хусейном, скандируя имя радикального шиитского имама Муктады ас-Садра и предлагая ему «отправляться в ад». Бывший президент с достоинством отвечает им: "И это вы называете мужеством?".

Власти сначала сообщили, что запись, по-видимому, нелегально сделал один из охранников. Однако, по словам присутствовавшего при казни прокурора Мункиза АЛЬ-ФИРУНА, снимать мог один из двух крупных правительственных чиновников, у которых в руках были мобильные телефоны. М.АЛЬ-ФИРУН признался, что оскорбления носили столь вызывающий и антигуманный характер, что он пригрозил покинуть место проведения казни. Без прокурора она могла быть отложена.

Поведение радикально настроенных членов шиитского правящего большинства вызвало возмущение не только у суннитов, к которым принадлежал С.Хусейн, но и у курдов, а также умеренно настроенных шиитов. Наблюдатели считают, что вакханалия перед казнью экс-президента может дать новый толчок волне межконфессионального насилия в Ираке.