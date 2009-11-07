Белорусские оппозиционеры облили Ленина зеленой краской

В Новогрудке (Гродненская область, Беларусь) в ночь на 7 ноября был облит зеленой краской памятник Ленину.

Как сообщил БелаПАН один из сопредседателей партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец, по подозрению в совершении этой акции были задержаны члены БХД Дарья Бахур и Юрий Казак.

"Они были задержаны только на том основании, что у них была обнаружена зеленая краска и перчатки", — сказал Северинец.

По его словам, вместе с активистами БХД была задержана еще одна девушка. У нее нашли баллончик с красной краской. После выяснения личности ее отпустили.

Молодых людей продержали в районном отделе милиции три часа. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении.

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