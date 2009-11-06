Cвинья заразилась гриппом A/H1N1 от человека

Случай заражения свиней гриппом A(H1N1) от человека был зафиксирован учеными Университета Гонконга, сообщает в четверг Управление продовольствия и здоровья Гонконга.

Вирус свиного гриппа был обнаружен на образцах, взятых у двух свиней на одном из мясокомбинатов города.

Медики сообщают, что людям не следует опасаться употреблять в пищу свинину, поскольку вирус гриппа погибает при температуре 70 градусов, и, таким образом, заражение через приготовленные должным образом продукты исключено. Распространение вируса на свиней, по утверждению медиков, также не будет рассматриваться как факт усиления заболеваемости.

На свинофермах Гонконга, которые содержат животных как местного происхождения, так и завезенных из КНР, введен усиленный контроль. Специалисты будут проверять свиней перед забоем и мяса - после забоя.

РИА “Новости”