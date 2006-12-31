67-летняя испанка родила близнецов

67-летняя жительница Испании родила близнецов, став таким образом самой пожилой роженицей в мире, сообщает Би-би-би. Имя женщины не называется. По словам врачей, она забеременела после лечения от бесплодия в Южной Америке.

Женщине было сделано кесарево сечение. Как ожидается, она проведет несколько дней в больнице.

До этого у 67-летней испанки не было детей.

Представитель больницы, специализирующейся на приеме тяжелых родов, заявил, что мать и младенцы чувствуют себя хорошо.

До сих пор самой пожилой роженицей считалась румынка Адриана Илиеску, которая в 2005 году в возрасте 66 лет родила девочку.

Девочка родилась раньше срока. Матери пришлось делать кесарево сечение после того, как второй близнец умер в матке.

Адриана Илиеску сказала в интервью местному телевидению, что всегда хотела стать матерью, но у нее никак не получалось это сделать естественным путем.