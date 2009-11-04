Молдова усилила охрану границы от вируса гриппа А/Н1N1

В Молдове усилены меры на границе по предотвращению проникновения вируса гриппа А/Н1N1, сообщили РосБизнесКонсалтингу в правительстве страны.

Там уточнили, что сотрудники Пограничной службы проходят инструктаж: им подробно разъясняют, при каких симптомах лицо, пересекающее границу, может вызывать подозрение, и как корректней сформулировать вопрос о его здоровье. Обо всех мерах противодействия вирусу гриппа А/Н1N1, сами граждане могут узнать в пунктах пропуска через границу из специальных информационных плакатов.

При наличии симптомов, похожих на грипп, гражданину предлагают обратиться к медицинскому персоналу, в отдельных случаях возможен вызов дежурного врача.

В настоящее время все пункты пропуска через молдавско-украинскую границу работают в штатном режиме с применением мер, направленных на предотвращение проникновение вируса.

В Молдове на сегодняшний день были зарегистрированы 154 обращения по подозрению на свиной грипп, из которых 29 случаев подтвердились. В минувшие выходные в стране было подтверждено рекордное количество случаев заболевания гриппом А/Н1N1 - сразу 10. Общее количество заболевших возросло за два дня сразу с 18 до 28 человек.

В стране зарегистрированы два случая смерти от гриппа А/Н1N1.