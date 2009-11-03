Гражданин России скончался от гриппа А/H1N1 в Китае
22:52, 03 ноября 2009Мир
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1 ноября он обратился за помощью
По сообщению Пекинского управления здравоохранения, в городе зафиксирован случай смерти гражданина России в результате заражения гриппом А/Н1N1, передает Синьхуа.
Как сообщила группа экспертов, пациентом стал 32-летний мужчина, имеющий гражданство РФ, который 28 октября прибыл самолетом из России в Пекин. 1 ноября он обратился в больницу "Дитань" за помощью, в тот же день его состояние заметно ухудшилось. В 4:30 2 ноября больной скончался. 2 ноября у больного россиянина был диагноcтирован грипп А/ Н1N1.
О случившемся проинформировано посольство РФ в Китае.
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