Гражданин России скончался от гриппа А/H1N1 в Китае

По сообщению Пекинского управления здравоохранения, в городе зафиксирован случай смерти гражданина России в результате заражения гриппом А/Н1N1, передает Синьхуа.

Как сообщила группа экспертов, пациентом стал 32-летний мужчина, имеющий гражданство РФ, который 28 октября прибыл самолетом из России в Пекин. 1 ноября он обратился в больницу "Дитань" за помощью, в тот же день его состояние заметно ухудшилось. В 4:30 2 ноября больной скончался. 2 ноября у больного россиянина был диагноcтирован грипп А/ Н1N1.

О случившемся проинформировано посольство РФ в Китае.