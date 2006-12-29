Войска США в Ираке приведены в полную боеготовность

В пятницу командование армии США в Ираке привело расквартированные в стране подразделения в высшую степень боеготовности в ожидании массовых волнений, которые могут последовать за возможной в ближайшее время казнью Саддама Хуссейна, сообщает Associated Press.

По данным AFP, все необходимые для экзекуции юридические формальности уже соблюдены.

Однако, хотя ранее сообщалось, что Саддам уже передан иракским властям для приведения приговора в исполнение, и его адвокаты заверили, что личные вещи экс-диктатора переданы им на сохранение, AFP сообщает со ссылкой на слова представителя США, что Хуссейн все еще находится в камере под американской охраной.

Один из адвокатов Хуссейна также отметил, что казнь его подзащитного, скорее всего, состоится не позднее субботы. Позднее один из членов Аппеляционной палаты, судья Монир Хаддад подтвердил, что казнь состоится в пятницу вечером или в субботу.

Смертный приговор бывшему президенту Ирака был вынесен 5 ноября 2006 года. Суд признал его виновным в гибели 148 шиитов, убитых в 1982 году после того, как в деревне Дуджейл было совершено покушение на Хусейна. 26 декабря Апелляционная палата оставила приговор в силе.

Лента.ру