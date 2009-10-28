США не исключают возможности военного удара по Ирану

США по-прежнему не исключают возможность нанесения военного удара по Ирану в случае, если Тегеран не предпримет в ближайшее время заметные шаги по сворачиванию своей ядерной программы.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил вчера в Вашингтоне помощник Президента США по национальной безопасности Джеймс ДЖОНС.

"Мы ничего не исключаем и ни от чего не отказываемся", - сказал Дж.ДЖОНС. По его словам, "сейчас Иран должен следовать своим обязательствам".

При этом, говоря о перспективе введения санкций, помощник американского Президента отвел тегеранскому руководству достаточно короткий срок для принятия решений. "В течение небольшого отрезка времени мы посмотрим, удастся ли прийти к конкретным результатам, которые нам необходимы. Если подобного не получится, то мы будем к этому готовы", - заверил Дж.ДЖОНС.