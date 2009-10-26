В Латвии метеорит выбил 20-метровый кратер
12:56, 26 октября 2009Мир
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Район падения оцеплен
На севере Латвии в воскресенье, 25 октября, упал метеорит. Об этом сообщает NovoNews.
По сообщениям местных телеканалов, метеорит упал неподалеку от городка Мазсалаца, расположенного в Валмиерском районе. О падении метеорита сообщил местный житель, увидевший вспышку на одном из ближайших лугов.
В результате падения небесного тела на земле образовался кратер 20-метрового диаметра и 10-метровой глубины. Никто из местных жителей не пострадал, добавляет РИА Новости.
Размеры упавшего метеорита пока не установлены. В данный момент на месте происшествия работают специалисты, район падения метеорита оцеплен, производятся радиационные замеры.
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