В Латвии метеорит выбил 20-метровый кратер

На севере Латвии в воскресенье, 25 октября, упал метеорит. Об этом сообщает NovoNews.

По сообщениям местных телеканалов, метеорит упал неподалеку от городка Мазсалаца, расположенного в Валмиерском районе. О падении метеорита сообщил местный житель, увидевший вспышку на одном из ближайших лугов.

В результате падения небесного тела на земле образовался кратер 20-метрового диаметра и 10-метровой глубины. Никто из местных жителей не пострадал, добавляет РИА Новости.

Размеры упавшего метеорита пока не установлены. В данный момент на месте происшествия работают специалисты, район падения метеорита оцеплен, производятся радиационные замеры.