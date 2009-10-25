Глава Пентагона: радар на юге России мог бы дополнить ПРО в Европе

Глава Пентагона Роберт Гейтс считает, что радар на юге России мог бы стать полезным дополнением к создаваемой США системе ПРО в Европе.

"У них (Москвы) есть радар на юге России, который мог бы стать реальным активом во всеобъемлющей защите Европы, особенно от иранских ракет. И как я ранее неоднократно говорил, мы приветствовали бы партнерство с Россией в этом",- сказал Гейтс на пресс-конференции после министерской встречи НАТО в Праге. Стенограмму пресс-конференции передала РИА "Новости" пресс-служба Пентагона.

По словам Гейтса, новая система ПРО в Европе, о создании которой объявил несколько недель назад Барак Обама, фактически создала более удобные условия для включения в нее радара в России, нежели проект старой системы.

13 октября российский МИД заявил, что Россия по-прежнему готова принять участие в создании коллективной системы ПРО совместно с США и НАТО, а предложения относительно включения в подобную систему российских РЛС в Армавире и азербайджанской Габале остаются в силе.

Отвечая на вопрос о том, насколько США готовы сотрудничать с Россией по ПРО, Гейтс отметил, что новый проект системы противоракетной обороны существенно облегчает присоединение к ней новых партнеров и координацию с ними.

"Для нас намного легче стало соединить нашу систему с радарами и противоракетными системами союзников. Это справедливо и для России. Действительно, новую систему гораздо легче согласовать с российскими возможностями, как только они (россияне) захотят присоединиться к нам", - отметил Гейтс.