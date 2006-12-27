Умер экс-президент США Джеральд Форд

Джеральд Форд. Фото AFP

В США на 94-м году жизни умер бывший глава Белого дома Джеральд Форд, возглавлявший американскую администрацию в середине 1970-х годов.

Официальная причина смерти Д.Форда не сообщается. Однако, как сообщает агентство (с) Associated Press, экс-президент в последние месяцы крайне неважно себя чувствовал. Он перенес два сердечных приступа, а в январе 2006 года тяжело болел воспалением легких. Тем не менее, он стал вторым долгожителем среди глав американской администрации после Рональда Рейгана, скончавшегося в 2004 году.

Интересно, что 38-й президент США Джеральд Форд был единственным главой Белого дома, который не избирался на этот пост. Будучи вице-президентом, он возглавил страну после импичмента Ричарда Никсона, обвиненного в махинациях во время предвыборной кампании (Уотергейтский скандал). В 1976 году Д.Форд попытался вновь стать президентом, однако проиграл на выборах кандидату от Демократической партии Джимми Картеру.

В историю США Джеральд Форд вошел как президент, при котором закончилась война во Вьетнаме. Именно ему пришлось выступать с обращением перед страной, когда в апреле 1975 года последние американские военные покидали Сайгон.

Тем не менее, в целом отношение к Джеральду Форду в США всегда было благожелательным, поскольку работа его администрации обходилась без крупных скандалов, что было важно после позорного Уотергейтского скандала.

РБК-Украина