Мощный взрыв прогремел в Грозном (обновлено)

Четыре сотрудника милиции и гражданское лицо получили ранения в результате взрыва в Грозном, сообщил РИА Новости министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, находящийся на месте происшествия.

"В Октябрьском районе недалеко от Садового кольца при попытке задержания бандит произвел самоподрыв. Четыре милиционера, находившиеся на службе, получили ранения. Пострадал также один прохожий, случайно оказавшийся на месте в момент взрыва", - сказал министр.

По его словам, личность террориста установлена.

"(Это) Заурбек Хашумов 1992 года (рождения), который числится в списках пропавших без вести", - сказал Алханов.

Он отметил, что мощность взрывного устройства не установлена.

Фрагменты тела подрывника разбросаны в радиусе нескольких десятков метров.

Место происшествия оцеплено, там работают криминалисты и следователи.