Газпром пугает Беларусь украинским вариантом

Российский „Газпром” пригрозил Беларуси отключением газа, если Минск не согласится с повышением цен на голубое топливо, сообщает “Немецкая волна”.

До сих пор Беларусь платит за тысячу кубометров российского газа 47 долларов, что значительно меньше средней экспортной цены, которую российский монополист выставляет своим зарубежным клиентам. Начиная с первого января 2007 года, „Газпром” намерен продавать Беларуси газ по цене 200 долларов за тысячу кубометров. Беларусь является важной транзитной страной для транспортировки голубого топлива из России в Западную Европу.