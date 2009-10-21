Киргизия получила нового премьера
09:42, 21 октября 2009Мир
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Бакиев подписал указ
Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ подписал указ о назначении Данияра УСЕНОВА премьер-министром.
Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу главы Киргизского государства.
Ожидается, что в ближайшее время Д.УСЕНОВ внесет структуру нового правительства на рассмотрение парламента.
По словам нового премьер-министра, в правительстве останутся некоторые члены прежнего кабинета, однако появятся и новые имена.
Кандидатура Д.УСЕНОВА на пост премьера была внесена на рассмотрение Президента фракцией правящей партии «Светлый путь», которой принадлежит 71 из 90 мест в парламенте.
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