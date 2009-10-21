Киргизия получила нового премьера

Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ подписал указ о назначении Данияра УСЕНОВА премьер-министром.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу главы Киргизского государства.

Ожидается, что в ближайшее время Д.УСЕНОВ внесет структуру нового правительства на рассмотрение парламента.

По словам нового премьер-министра, в правительстве останутся некоторые члены прежнего кабинета, однако появятся и новые имена.

Кандидатура Д.УСЕНОВА на пост премьера была внесена на рассмотрение Президента фракцией правящей партии «Светлый путь», которой принадлежит 71 из 90 мест в парламенте.