Рабочая группа США и Грузии обсудит реформу обороны

Правительственная делегация США во главе с заместителем министра обороны по вопросам международной безопасности Александром Вершбоу 19-20 октября посетит с визитом Грузию, стороны обсудят, в частности, вопросы региональной безопасности.

В рамках визита планируются встречи Вершбоу с представителями властей Грузии. Кроме того, состоится первая встреча межправительственной рабочей группы Грузии и США по вопросам безопасности. Группа обсудит реформу обороны в Грузии, участие грузинских вооруженных сил в операции в Афганистане под эгидой НАТО, а также вопросы безопасности региона.

Встречи других рабочих групп запланированы в ноябре и декабре.

На основе Хартии стратегического партнерства США - Грузия были созданы четыре рабочие группы, которые будут работать по приоритетным направлениям, предусмотренным хартией, - в частности, по направлению демократии, безопасности, экономического развития и взаимоотношений американского и грузинского народов.

Хартия стратегического партнерства США - Грузия была подписана в январе 2009 года. Рабочие группы были созданы по инициативе комиссии, работающей над хартией во время встречи представителей правительств США и Грузии в Вашингтоне в июне 2009 года.

РИА "Новости"