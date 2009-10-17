Польша за облегчение визового режима в рамках "Восточного партнерства"

Министерство иностранных дел Польши поддерживает либерализацию визового режима с ЕС для стран - участниц европейской программы «Восточное партнерство» с перспективой полной отмены виз для граждан этих государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал советник министра иностранных дел Польши, начальник отдела в МИД по делам «Восточного партнерства» Ярослав ДЖЕДЖИЦ сегодня в Варшаве, выступая на конференции, посвященном сотрудничестве Польши и Германии в ходе реализации программы.

Он также отметил, что поляки поддерживают политическую и экономическую интеграцию государств - участников «Восточного партнерства» с Евросоюзом и готовы поделиться собственным евроинтеграционным опытом, в том числе в отношении проведения необходимых реформ.

По словам Я.ДЖЕДЖИЦА, Польша надеется на подписание странами-участницами программы договоров об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли, которая будет способствовать активизации сотрудничества между странами Евросоюза и этими государствами.

Представитель МИД также заметил, что Польша в перспективе планирует добиваться увеличения бюджета этой программы.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге состоялся учредительный саммит “Восточного партнерства” – новой политики ЕС, направленной на усиление отношений с шестью странами – восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.

«Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили программу «Восточное партнерство», выделив на ее реализацию в 2009-2013 гг. 600 млн. евро.