В США уверены, что рублем доллар не заменить

Российский рубль не сможет стать в обозримом будущем даже региональной резервной валютой. Об этом заявил экс-глава Федеральной резервной системы США Алан ГРИНСПЕН, сообщает Reuters.

По его словам, это невозможно, поскольку российская валюта слишком зависима от одного параметра - цены на нефть.

А.ГРИНСПЕН заявил, что в России "исторически неразвита инфраструктура", а экономика в целом недостаточно диверсифицирована. Даже если страна приступит к модернизации экономики, для получения рублем статуса резервной валюты потребуется минимум 10 лет.

Главной мировой резервной валютой сейчас является доллар США, в котором хранится около двух третей всех золотовалютных резервов мира. Статус доллара в последнее время подвергается сомнению из-за нестабильности американской финансовой системы, а также колоссальных величин государственного долга и бюджетных дефицитов в США.

Как сообщал УНИАН, в начале октября газета The Independent написала, что страны Персидского залива, а также Китай, Россия, Япония и Франция начали разработку плана отказа от ведения расчетов за нефть в долларах. По данным газеты, министры финансов и президенты центральных банков стран, занятых в переговорах, намерены привязать стоимость нефти к корзине валют, в которую должны войти японская иена, китайский юань, золото, возможно, рубль, а также единая для Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Катара валюта, создание которой еще только планируется.

Позже эту информацию опровергли высокопоставленные чиновники вышеупомянутых стран.