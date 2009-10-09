Медведев заявляет, что на встречу с Ющенко просто не нашлось времени

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что не встретился с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, поскольку не имел на это возможности.

В частности, на вопрос украинской прессы, почему он не встретился с В.ЮЩЕНКО, который хотел такой встречи, Д.МЕДВЕДЕВ ответил: «Он хотел, а у меня не вышло».

Президент РФ сослался на то, что у него другой график, и сейчас его ожидают домашние дела. В то же время подчеркнул, что они поздоровались с В.ЮЩЕНКО, пообщались в рамках заседания глав государств СНГ. «И это тоже неплохо», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. Корреспондент УНИАН сообщает, что отвечать на вопросы относительно встречи с Ющенко Медведеву пришлось, буквально прорываясь сквозь строй журналистов к своей машине.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что встреча обоих президентов не состоялась из-за позиции российской стороны.