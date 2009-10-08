Землетрясение магнитудой 8,1 произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у северо-западного побережья острова Санто государства Вануату, сообщает Reuters ccылаясь на Геологическую службу США. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 373 км от острова Санто на глубине около 33 км. Информации о разрушениях, пострадавших пока нет.

Объявлено предупреждение об угрозе цунами.