Землетрясение магнитудой 8,1 произошло в Тихом океане
09:50, 08 октября 2009Мир
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Предупреждение об угрозе цунами
Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у северо-западного побережья острова Санто государства Вануату, сообщает Reuters ccылаясь на Геологическую службу США. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 373 км от острова Санто на глубине около 33 км. Информации о разрушениях, пострадавших пока нет.
Объявлено предупреждение об угрозе цунами.
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