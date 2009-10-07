ЕС и Грузия начинают переговоры об общем авиационном пространстве

Европейский Союз и Грузия начинают переговоры об общем авиационном пространстве.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, первый раунд переговоров состоялся в Тбилиси 6-7 октября.

Целью соглашения является взаимное открытие соответствующих рынков и интеграция Грузии в европейские авиационные структуры, для чего Грузии придется гармонизировать свое законодательство с европейскими стандартами и имплементировать значительную часть авиационных правил ЕС.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия получила мандат на начало переговоров об общем авиационном пространстве с Грузией в июне этого года.

Сейчас ЕС также продолжает переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной, Иорданией и Израилем.

С 2004 года пассажирское и грузовое авиасообщение между ЕС и Грузией ежегодно растет в среднем на 14%.