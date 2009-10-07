ЕС и Грузия начинают переговоры об общем авиационном пространстве
Придется гармонизировать законодательство
Европейский Союз и Грузия начинают переговоры об общем авиационном пространстве.
Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, первый раунд переговоров состоялся в Тбилиси 6-7 октября.
Целью соглашения является взаимное открытие соответствующих рынков и интеграция Грузии в европейские авиационные структуры, для чего Грузии придется гармонизировать свое законодательство с европейскими стандартами и имплементировать значительную часть авиационных правил ЕС.
Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия получила мандат на начало переговоров об общем авиационном пространстве с Грузией в июне этого года.
Сейчас ЕС также продолжает переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной, Иорданией и Израилем.
С 2004 года пассажирское и грузовое авиасообщение между ЕС и Грузией ежегодно растет в среднем на 14%.