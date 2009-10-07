Генсек НАТО готов привлечь Россию к сотрудничеству в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН считает возможным привлечь Россию к тренировкам сил безопасности Афганистана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Мы сейчас имеем соглашение о транзите грузов, и это соглашение может быть расширено. Россия может предоставлять оснащение для сил безопасности Афганистана, и может проводить тренинги”, - сказал Генсек НАТО.

“Россия на сегодняшний день заинтересована в этом, и мы должны найти прагматичные пути. И Афганистан - это та область, в который мы имеем общие интересы с Россией”, - добавил А.Ф.РАСМУССЕН.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день НАТО и Россия имеют соглашение о транзитном перелете над Россией самолетов НАТО с грузами невоенного назначения для Афганистана, а в сентябре этого года Россия заявила о готовности обеспечивать транзит и грузам военного назначения.