Сомалийские пираты перепутали военный корабль с торговым

Пятерых сомалийских пиратов захватили французские моряки, принимающие участие в операции "Аталанта" в Индийском океане. Как выяснилось, нападавшие перепутали корабль ВМС Франции "Ла Сомм" с торговым судном.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя главного штаба французских ВС адмирала Кристофа ПРАЗЮКА, инцидент произошел минувшей ночью в 250 морских милях (460 км) от побережья Сомали, когда "Ла Сомм" - военный корабль-заправщик - шел навстречу другим французским кораблям, находящимся в данном районе. В темноте злоумышленники, очевидно, приняли его за гражданский танкер и попытались взять на абордаж.

Вскоре, однако, пираты осознали ошибку, ставшую для некоторых из них роковой, и попытались скрыться на двух моторных лодках. Корабль пустился в погоню и в результате захватил один из катеров с пятью людьми на борту.

"Нападавшие были взяты в плен. Раненых нет", - резюмировал К.ПРАЗЮК.