У Медведева говорят, что он не собирается встречаться с Ющенко

В программе визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Молдову 9 октября нет отдельной встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Президента РФ Наталья ТИМАКОВА, передает РИА «Новости”.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября В.ЮЩЕНКО заявил, что планирует 9 октября встретиться с Д.МЕДВЕДЕВЫМ на саммите СНГ в Кишиневе.

В тот же день пресс-секретарь главы Российского государства Наталья ТИМАКОВА сказала, что Кремль пока не получал от украинской стороны запросов по поводу проведения встречи Президентов России и Украины в рамках саммита глав государств СНГ в Кишиневе.

Вместе с тем вчера, 6 октября, глава МИД Украины Владимир ХАНДОГИЙ заявил, что украинская сторона направляла российской обращение о возможности встречи Президентов Украины и РФ в Кишиневе, однако «мы пока еще не имеем ответа российской стороны конкретного по этому вопросу”.