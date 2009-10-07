Медведев пока еще не собирается «благословлять» Зурабова

Позиция Москвы в отношении нового посла Российской Федерации в Украине, которого назначили еще летом, но он так и не поехал в Украину, не изменилась.

Об этом сегодня заявила пресс-секретарь Президента России Наталья ТИМАКОВА, передает РИА «Новости».

«Пока все остается в том виде, в каком остается», - сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 октября, на брифинге в Харькове министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ сообщил, что новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ готовится к приезду в Киев.

«Наши дипломатические отношения с Украиной находятся на высшем уровне, на уровне послов. Есть посол Украины в России, есть посол России в Украине, который готовится к приезду в Киев», - сказал С.ЛАВРОВ.

Указ о назначении М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине был подписан 5 августа с.г.

11 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил открытое послание главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и сообщил о решении пока не направлять в Украину нового российского посла.

8 сентября, отвечая на вопрос журналистов о том, когда М.ЗУРАБОВ может отправиться в Киев, пресс-секретарь Президента РФ Н.ТИМАКОВА отметила: "Поскольку Президент России достаточно четко сказал, что посол будет отправлен, когда мы будем считать, что есть шанс к изменению отношений, пока еще посол продолжает оставаться в Москве".