У Путина сегодня день рождения

Владимиру Путину сегодня исполняется 57 лет. В свой день рождения он пообщается с известными российскими писателями, в числе которых: Александр Кабаков, Сергей Лукьяненко, Юрий Поляков, Андрей Битов. Несколько писателей отказались прийти на встречу с премьером РФ. Дмитрий Быков, в частности, сообщил, что считает неудачным выбор дня для ее проведения. "То, что она пройдет в день рождения Путина, делает ее протокольной", - сказал он. По этой же причине не пойдет к Путину и Захар Прилепин, который также значится в числе приглашенных.

Эхо Москвы