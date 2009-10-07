Назван лучший город для бизнеса в Европе

Столица Великобритании в 20-й раз подряд заняла первое место в списке лучших городов для ведения бизнеса в Европе, говорится в сообщении британского совета по торговле и инвестициям UK Trade and Investment.

Лондон снова стал лидером в опросе 500 руководителей ведущих европейских компаний, проведенном в рамках проекта European Cities Monitor 2009. Опрос проводился по трем основным критериям - доступу к рынкам, ценности кадров и доступности (цифровой и физической). Во всех трех номинациях британская столица лидировала с большим отрывом. Ближайшим "преследователем" Лондона стал его извечный соперник Париж.

Ранее в этом году Всемирный банк в своем докладе "Ведение бизнеса в 2010 году" также поставил Лондон на первое место в Европе и на пятое в мире.

По данным UK Trade and Investment, в Великобритании ежедневно появляются в среднем по пять новых представительств зарубежных компаний.

В Лондоне размещаются как европейские штаб-квартиры крупных международных бизнес-гигантов, таких как японский производитель фототехники Canon или американская корпорация по выпуску газированных напитков Coca-Cola, так и множество международных представительств более мелких компаний, среди которых все больше азиатских.

"По мере того, как глобальная рецессия ослабевает, Лондон вновь укрепляет свои позиции бизнес-центра для компаний, которые хотят расширять свою деятельность в Европе. Это не только европейский финансовый центр, но и колыбель талантов для креативных отраслей и информационных технологий", - отметил британский министр торговли, инвестиций и малого бизнеса лорд Дэвис.

РИА "Новости"