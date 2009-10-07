США добились больших успехов в дискредитации Аль-Каиды

США добились немалых успехов в дискредитации террористической группировки "Аль-Каида", заявил президент США Барак Обама, выступая во вторник в Национальном центре по борьбе с терроризмом.

"Как недавно отметил один эксперт в области борьбы с терроризмом, благодаря нашим усилиям "Аль-Каида" и ее союзники не только потеряли в своей оперативной мощности, они утратили легитимность и способность вызывать к себе доверие. Конечно, никто лучше не дискредитирует "Аль-Каиду", чем сама "Аль-Каида", которая убивает мужчин, женщин и детей многих вероисповеданий и национальностей и у которой нет в будущем ничего позитивного, что она могла бы предложить миру", - сказал Обама.

По словам президента, "Аль-Каида" продолжает угрожать благополучию США из самых разных частей света - из Пакистана, Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, Европы и стран Персидского залива. "Именно поэтому мы оказываем сильное и постоянное давление на "Аль-Каиду" - обмениваясь разведданными, усиливая обороноспособность наших партнеров, разрушая финансовые сети террористов, уничтожая пути снабжения и нанося удары по верхушке "Аль-Каиды", - пояснил он.

Обама пообещал, что США будут делать все для полной победы над группировкой.

"Мы также знаем, что успех в борьбе с "Аль-Каидой" должен распространяться дальше, чем уничтожение их сети - это должно распространяться на будущее, которое мы также хотим построить. И именно поэтому мы продвигаем позитивное американское лидерство по всему миру - мы должны воодушевлять своим примером другие народы на основе общих интересов и взаимного уважения", - приводит его слова РИА "Новости".