Госдума России готовит запрос о задержанном в Украине бизнесмене

Государственная дума РФ намерена запросить в правительстве и Генпрокуратуре России информацию о мерах, предпринимаемых для освобождения российского предпринимателя Владимира ТКАЧА, который в марте 2006 года был задержан правоохранительными органами Украины.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее поручение Госдума дала сегодня комитету по международным делам и по делам СНГ. Инициатором запроса выступил депутат-"единоросс" Александр ЛЕБЕДЕВ.

В протокольном поручении отмечается, что в ходе задержания В.ТКАЧА и его последующего ареста был допущен целый ряд процессуальных нарушений, ущемляющих законные права гражданина РФ, а при проведении следствия и дознания в отношении В.ТКАЧА применялись незаконные методы.

"Имеются основания полагать, что преследование российского гражданина имеет политическую подоплеку и связано с происходящим в Украине переделом собственности", - отмечает депутат.

По его словам, Российская Федерация в лице уполномоченных ведомств неоднократно ставила вопрос о ситуации вокруг В.ТКАЧА перед украинскими властями, однако это не дало каких-либо результатов. Более того, украинская сторона на протяжении всего периода нахождения российского гражданина в тюрьме отказывает ему во встрече с родственниками, препятствует исполнению адвокатами В.ТКАЧА и консульскими работниками обязанностей по его защите, утверждает российский депутат.

Гражданин РФ В.ТКАЧ обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, создав ряд туристических фирм в Киеве, он якобы обманул нескольких своих клиентов, которые подали на него заявления в милицию.

В июле этого года Апелляционный суд Киева продлил срок содержания В.ТКАЧА под стражей. Судья аргументировал свое решение тем, что подсудимый может скрыться от следствия. К тому времени В.ТКАЧ находился в заключении уже четыре месяца.