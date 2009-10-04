В Афганистане талибы убили восемь американцев

Сегодня, 4 октября, представитель командования войск НАТО в Афганистане сообщил о гибели восьми американских и двух афганских солдат в ходе столкновения с боевиками на востоке страны.

В провинции Нуристан боевики из местных племен напали на два блок-поста, где несли совместную службу американские и афганские солдаты, сообщает Коммерсант-Украинасо ссылкой Би-Би-Си.

По словам представителя НАТО, нападение было хорошо подготовленным и велось с нескольких направлений, однако было успешно отбито, причем боевики понесли тяжелые потери.

В прошлом году боевики уже совершали нападение на американский блок-пост в горном труднодоступном районе Нуристана. Тогда погибло 9 американских солдат.