Бесплатные визы в Польшу возможны, но...

Польская сторона рассматривает возможность введения бесплатной выдачи виз для граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в консульском департаменте Министерства иностранных дел Польши, введение бесплатной выдачи виз требует консультаций между разными органами государственной власти.

«В этом деле много аспектов, и оно требует широких консультаций между министерствами, в том числе, с Минфином», - отметили в департаменте.

В МИД Польши заметили, что Польша может самостоятельно принять решение о бесплатной выдаче виз, которые дают право находиться лишь на польской территории и выдаются преимущественно для желающих работать в стране.

«Нет требования относительно консультации с другими государствами Шенгена или с Еврокомиссией», - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины обратилось к ряду государств Европейского Союза с просьбой отменить плату за выдачу виз гражданам Украины, в первую очередь за национальные визы.

Польша, которая традиционно выдавала больше всего виз украинцам, значительно сократила их выдачу после присоединения к Шенгенской зоне в конце 2007 года.

Украина и Польша накануне вступления последней в Шенгенскую зону подписали договор об упрощении визового режима, который предусматривает бесплатную выдачу шенгенских виз для 14 категорий украинских граждан.

Украинцы имеют льготную цену на шенгенскую визу (35 евро, а не 60 евро), благодаря договору украинской стороны с ЕС об упрощении визового режима от 2007 года. Польская национальная виза для украинцев также стоит 35 евро.