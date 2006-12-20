Буш изменил свою оценку иракской кампании

Президент США Джордж БУШ заявил о своих намерениях увеличить численность американских военных сил, прежде всего из-за потребности в Ираке и Афганистане.

Как сообщает «Немецкая волна», в интервью газете «Washington Post» Дж.БУШ сказал, что предложения, касающиеся реализации этих планов ожидает от нового министра обороны Роберта ГЕЙТСА после его визита в Ирак.

Также впервые с начала войны в Ираке Дж.БУШ не говорил о победе американцев в этой стране. На вопрос, возможна ли такая победа, он ответил цитатой из высказывания руководителя американского генштаба Джона ПЕЙСА: «Мы не победим, но и не проиграем».

С весны 2003 года, то есть со времени начала войны в Ираке, погибли в общей сложности почти три тысячи американских военнослужащих.