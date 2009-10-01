Тайфун «Кетсана» убил 360 человек на Филиппинах, во Вьетнаме и Камбодже

Свыше 360 человек стали жертвами мощного тайфуна "Кетсана", который на этой неделе пронесся над странами Юго-Восточной Азии. В Филиппинах, Вьетнаме и Камбодже более миллиона жителей эвакуировались, чтобы переждать удар стихии во временных убежищах. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на токийские средства массовой информации.

По официальным данным филиппинских властей, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, пострадали дома около 2,5 млн человек. До сих пор в школах и других общественных зданиях вынуждены искать приют почти 700 тыс жителей.