США выиграли у России многомиллиардный тендер в Китае

Базирующаяся в США корпорация Westinghouse Electric Company выиграла $8-миллиардный международный тендер на строительство четырех новых атомных электростанций (АЭС) в Китае.

"Westinghouse, несомненно, обрадована тем, что Китай остановил свой выбор на том же самом реакторе АР1000, технологию которого предпочитают большинство новых программ по строительству новых АЭС, объявленных на сегодняшний день в США", - говорится в распроcтраненном вечером в воскресенье заявлении президента корпорации Westinghouse Стива Тритча (Steve Tritch).

В заявлении Тритча сообщается, что после объявления итогов тендера в Пекине возглавляемая им корпорация приступает сейчас к выработке "окончательных деталей" контракта с китайской Государственной компанией по ядерной энергетике, с которой Westinghouse намерена установить теперь "долгосрочные взаимоотношения". Тритч не сообщил подробностей сделки, но по данным мировых СМИ ее объем составит $8 миллиардов.

В тендере принимали также участие российский Атомстройэкспорт и французская Areva.

По мнению многих экспертов в Вашингтоне, решение Китая отдать столь крупный контракт Westinghouse является крупной победой для администрации Джорджа Буша, активно использующей все имеющиеся у нее дипломатические и иные рычаги для укрепления позиций на мировых рынках для американских компаний, работающих в сфере ядерной энергетики.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе президента США, в понедельник Буш в торжественной обстановке на церемонии в Белом доме подпишет принятый конгрессом США законопроект, впервые после 30-летнего перерыва разрешающий поставки ядерных технологий и топлива для АЭС из США в Индию.

США намерены начать строительство в Индии целой серии АЭС и поддержанное конгрессом соответствующее двухстороннее американо-индийское соглашение также считается в политических и деловых кругах США крупной победой "команды" Буша.

Компания Wеstinghouse принадлежит японской корпорации Toshiba и базируется в США.

РИА "Новости"