В Дубаи украинка вернула покупателю забытый пакет с 270 тыс. долл.
15:26, 26 сентября 2009Мир
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Разыскала бизнесмена по квитанции банка
Менеджер магазина в Дубаи, украинка Виктория МАЛЯРЕНКО, вернула покупателю забытый им пакет, в котором находилось более 270 тыc. долларов.
Как сообщает "Газета.ру", бизнесмен из Индии, купивший в кондитерском магазине коробку конфет, забыл пакет с деньгами.
Девушка разыскала бизнесмена по находившейся в пакете квитанции банка.
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