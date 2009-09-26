В Дубаи украинка вернула покупателю забытый пакет с 270 тыс. долл.

Менеджер магазина в Дубаи, украинка Виктория МАЛЯРЕНКО, вернула покупателю забытый им пакет, в котором находилось более 270 тыc. долларов.

Как сообщает "Газета.ру", бизнесмен из Индии, купивший в кондитерском магазине коробку конфет, забыл пакет с деньгами.

Девушка разыскала бизнесмена по находившейся в пакете квитанции банка.