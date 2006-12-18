Полиция арестовала предполагаемого ”ипсвичского потрошителя”

Полиция графства Суффолк арестовала в понедельник, 18 декабря, 37-летнего мужчину, подозреваемого в серии убийств проституток из Ипсвича, сообщает агентство AFP.

По словам главного детектива Стюарта Галла, возглавляющего расследование, подозреваемый был арестован рано утром у себя дома в местечке Тримли (Trimley) недалеко от портового города Феликстоу (Felixstow). Сегодня же он будет допрошен. Его имя пока не разглашается.

Ранее уже сообщалось, что под подозрение попал один из полицейских, который был клиентом двух из убитых проституток. Кроме того, сожитель одной из жертв, Полы Кленнел, также заявлял, что, возможно, знает предполагаемого убийцу – им мог стать один из клиентов, у которого его подружка украла деньги.

Кроме того, сразу после убийств, основываясь на показаниях проституток из квартала красных фонарей Ипсвича, полиция Суффолка дала описание предполагаемого "ипcвичского потрошителя" – им мог быть круглолиций мужчина на голубом внедорожнике BMW с золотыми дисками.

Напомним, что в период со 2 по 12 декабря полиция графства Суффолк обнаружила в окрестносиях Ипсвича трупы пяти молодых женщин: 25-летней Геммы Адамс (Gemma Adams), 19-летней Тани Никол (Tania Nicol), 24-летней Эннели Элдертон (Anneli Alderton), 24-летней Полы Кленнелл (Paula Clennell) и 29-летней Эннетт Николлс (Annette Nicholls), которые занимались в Ипсвиче проституцией.

Мертвые девушки были полностью обнажены, при этом на некоторых из них преступник почему-то оставил ювелирные украшения. Как установили патологоанатомы, Эннели Элдертон и Пола Кленнелл были задушены. Причины смерти остальных выясняются. Однако уже сейчас ясно, что девушки не оказали убийце сопротивления. Это дало основание предполагать, что непосредственно перед смертью они находились в состоянии наркотического опьянения.

Лента.ру