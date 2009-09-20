Обама надеется, что план США по ПРО сделает Россию "менее параноидальной"

Барак Обама надеется, что новый план США по ПРО в Европе сделает Россию «менее параноидальной». Об этом американский президент заявил в интервью СBS. При этом Обама подчеркнул, что решение США об изменении стратегии было принято не в угоду России, передает Reuters .

«Российские власти не определяют стратегию нашей обороны. Мы приняли решение, наиболее подходящее для нас. Оно наилучшим образом будет защищать американский народ, наши войска в Европе и наших союзников», - заявил американский президент. «Если при этом в России будут чувствовать себя менее параноидально и решат более эффективно сотрудничать с нами по проблеме иранской ядерной программы, вы знаете, это бонус», - добавил Обама.

Газета.ру