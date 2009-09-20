Расширение НАТО не приносит Медведеву положительных эмоций

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил "не форсировать вступление в НАТО тех стран, которые к этому не готовы", имея в виду Украину и Грузию. Об этом он заявил в интервью телекомпании Си-Эн-Эн.

«Что касается Украины и Грузии, то тут все просто. Я считал и считаю, что такие решения должны приниматься на основе суверенного решения соответствующих государств», - отметил глава России.

«Украина: там не было никакого референдума. Там есть определенные результаты прогнозов отношения народа к этой теме. Две трети населения страны не поддерживают вступление в НАТО, а отдельные руководители Украины с настойчивостью, достойной лучшего применения, постоянно заталкивают государство в НАТО. Если это делать, то тогда необходимо провести референдум, необходимо провести процедуры», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он признал, что для РФ «это было бы не лучшим решением по вполне понятным причинам».

«Но не нужно забывать, что НАТО - это всё-таки военный блок и его ракеты направлены в российскую сторону. И от того, что количество стран, входящих в НАТО, всё расширяется и расширяется и подходит к нашим границам, мы не испытываем никаких положительных эмоций, нам это не нравится, и мы открыто об этом говорим», - отметил президент РФ.

«И мне бы хотелось, чтобы еще и само НАТО задумалось: а способна ли в этом случае организация управлять таким количеством стран, у которых такое количество внутренних проблем? Если это делается назло России, ну тогда можно и другие страны принять в НАТО, но я надеюсь, что все-таки не эта мотивация присутствует у руководства Североатлантического альянса», - цитирует Д.МЕДВЕДЕВА официальный сайт Кремля.