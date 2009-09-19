Обама пообещал приструнить Уолл-стрит

В преддверии саммита "двадцатки", который пройдет 24-25 сентября в Питтсбурге, Президент США Барак Обама заявил, что хотя признаки стабилизации экономики налицо, расслабляться еще рано. "Я призвал конгресс одобрить жесткие, основанные на здравом смысле правила, которые защитят потребителей от обмана, позволят рынкам функционировать честно и свободно и помогут предотвратить новые кризисы, подобные нынешним", - подчеркнул американский лидер. Центральную роль в реформах, направленных на достижение этих целей, по мысли президента, должно играть новое ведомство - Агентство финансовой защиты потребителей.

"В то время, как многие ребята брали в долг больше, чем могли выплачивать, другие ребята слишком часто подписывали договоры, не совсем понимая их суть, договоры, предлагаемые им кредиторами, которые не всегда говорили правду. Вот почему нам нужны ясные правила, которые бы строго выполнялись. И именно этим будет заниматься данное ведомство", - пояснил Обама. По словам главы государства, неудивительно, что многие представители финансового лобби не хотят реализации предлагаемой им реформы. "Неудивительно, что лоббисты крупных банков с Уолл-стрит напряженно работают над тем, чтобы остановить реформы, которые призовут их к ответу, тогда как они хотят, чтобы все оставалось по-прежнему", - подчеркнул Обама. Президент отметил, что его администрация не может позволить лобби преуспеть в осуществлении этих намерений. "Мы не можем забыть о том, насколько близко мы были к краю пропасти, и сохранить сломанную систему и безответственность, ставшие причинами этому", - указал он.

РИА новости