Турция намерена закупить элементы ПРО на 1 млрд долл.

Турция планирует потратить на систему противоракетной обороны (ПРО) дальнего радиуса действия около 1 млрд долл., передает Associated Press со ссылкой на представителей Министерства обороны страны. Для участия в тендере по будущей системе ПРО приглашены российские, американские и китайские компании.

Как отмечают турецкие военные, система защиты от ударов с воздуха будет состоять из мобильных боевых единиц, которые командование вооруженных сил сможет использовать в любой точке страны.

Компании, приглашенные на тендер, должны будут представить свои проекты ПРО к 13 октября 2009 г.

По словам министра иностранных дел Турции Ахмета Давитоглу, целью создания новой ПРО является укрепление обороноспособности государства, и оно никак не связано с необходимостью защиты воздушного пространства от возможных агрессивных действий Ирана.

Большинство видов оружия, которыми сегодня обладает Турция, было куплено правительством этой страны у США, добавляет РосБизнесКонсалтинг. У Анкары есть система защиты от ракет ближнего радиуса действия, однако накануне начала войны в Ираке в 2003 г. турецкое руководство было вынуждено временно позаимствовать у НАТО американские ракеты противовоздушной обороны Patriot. Это оружие позволяет поражать самолеты, крылатые ракеты и другие летательные объекты противника.