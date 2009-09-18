Генсек НАТО говорит, что Киев и Тбилиси все услышали в Бухаресте

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН подчеркивает, что Украина и Грузия должны стать членами Североатлантического альянса, как только будут отвечать критериям организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом генсек заявил сегодня, выступая на форуме Центра Карнеги.

“Мы одобрили очень четкое решение в Бухаресте в 2008 году, что Грузия и Украина станут членами НАТО, безусловно, если будут отвечать критериям. Пока они не отвечают критериям”, - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что сейчас министры иностранных дел стран-членов НАТО определили направления, согласно которым должен происходить процесс достижения этими двумя странами критериев НАТО, в том числе в сфере реформирования Вооруженных сил.

“Сейчас тяжело делать прогнозы, как ситуация будет развиваться в будущем. Решение одобрено, оно остается, но это именно та причина, из-за которой нам так важно вступить в открытый и беспристрастный диалог с Россией по данному вопросу”, - сказал А.РАСМУССЕН.

Он отметил, что намерен убедить Россию в том, что политика “открытых дверей”, которую проводит НАТО, не направлена против России.

“Мы должны создать такие условия безопасности в Европе, при которых политика “открытых дверей” будет продолжаться, и Россия не будет чувствовать, что это направлено против нее. Да, это – вызов, да, это – сложно, но если бы жизнь была такой простой, то политики вообще бы не нашли себе работы”, - отметил А.РАСМУССЕН.

Как сообщал УНИАН, на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года лидеры стран-членов НАТО одобрили принципиальное решение о том, что Украина и Грузия должны стать членами Североатлантического альянса. В декабре 2008 года Совет Альянса на уровне министров иностранных дел решил усилить сотрудничество с Украиной и Грузией, в частности путем создания национальных годовых программ.