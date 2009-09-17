США отправят к берегам Европы корабли с ракетами-перехватчиками

США отправят к берегам Европы корабли, вооруженные ракетами-перехватчиками, сообщил глава Пентагона Роберт Гейтс.

"Сейчас мы обладаем возможностью развернуть в Северной и Южной Европе сеть перехватчиков морского базирования, что обеспечит более надежную ракетную защиту от угроз со стороны Ирана или других", - сказал Гейтс на брифинге в четверг. По его словам, применение в системе ПРО элементов морского базирования продиктовано желанием ее модернизировать и сделать более эффективной.

По его словам, наземные элементы ПРО будут развертываться примерно в 2015 году.

Заявления Гейтса противоречат более ранним заявлениям представителей Польши и Чехии, что США вовсе отказались от размещения ПРО в Восточной Европе, отмечают РИА Новости.