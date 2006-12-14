Премьер Японии наказал себя на три зарплаты

В связи со скандалом о заранее сформулированных вопросах на встречах с населением премьер-министр Японии (Shinzo Abe) добровольно вернет в казну свою зарплату за три месяца.

Об этом премьер сообщил вечером в минувшую среду после того, как ему был был представлен доклад комиссии кабинета министров по этике, в котором описывались 15 случаев, когда вопросы руководителю правительства готовились и распределялись заблаговременно, в том числе, когда темой встреч было изменение в законе об образовании, являющемся ключевым элементом политики нынешнего премьера.

Как выяснилось, канцелярия кабинета министров и ряд других министерств "подготавливали" часть участников по крайней мере 15-ти из 174 так называемых "городских встреч" с населением за последние пять лет. Выявлены факты уплаты 65 подставным лицам по 5 тысяч йен (около $40), которым раздавались готовые вопросы. Каждая "встреча" обходилась японской казне в 10 миллионов йен (около $80 тысяч), куда входила стоимость аренды помещения, наем водителей для доставки важных гостей и оплата подготовленных вопросов.

Абэ распорядился расследовать дело об ответственности чиновников, а, учитывая, что эти случаи происходили и при нахождении в должности первого лица Дзюнъитиро Коидзуми (Jun"ichiro Koizumi), когда сам Абэ занимал пост генерального секретаря кабинета министров, премьер дал указание "выявить ответственных, начиная с самого себя".

РИА "Новости"