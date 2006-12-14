Палестинский премьер везет 35 миллионов наличными

Власти Израиля заявили, что не позволят палестинскому премьер-министру Исмаил Хании вернуться в Газу вместе с 35 миллионами долларов наличными, пишет израильская газета Haaretz.

По данным издания, эти деньги глава палестинского правительства собрал во время своего турне по арабским странам, однако глава израильского министерства обороны Израиля Амир Перец отдал приказ закрыть пограничный пропускной пункт Рафах, чтобы не допустить возвращения Хании в Газу вместе с наличными деньгами.

Как сообщает радио Израиля, деньги предполагается оставить в Египте, где сейчас находится палестинский премьер, а затем перевести их на банковский счет Лиги арабских государств.

Палестинская автономия испытывает серьезные финансовые трудности с тех пор, как после прихода к власти движения ХАМАС в январе 2006 года международное сообщество объявило государству экономический бойкот.

Лента.ру