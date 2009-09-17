В Ингушетии новый взрыв

По меньшей мере, два милиционера получили ранения в результате взрыва, произошедшего в станице Орджоникидзевская Сунженского района Ингушетии.

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на источник в МВД республики, взрывное устройство сработало на обочине дороги, когда мимо проезжала патрульная автомашина с милиционерами.

Позавчера в центре г. Назрань были убиты три человека, открывшие огонь по милиционерам.

12 сентября пост милиции близ Назрани протаранил террорист-смертник, управлявший автомашиной "Лада Приора". Террорист погиб. В результате взрыва пострадали два милиционера и трое местных жителей, один из которых позже умер в больнице.

17 августа в Назрани автомобиль "Газель", за рулем которого находился террорист-смертник, протаранил ворота отдела внутренних дел и взорвался во дворе здания. 20 человек погибли, около 140 ранены.

22 июня при взрыве бомбы, сработавшей на пути кортежа, был ранен Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

10 июня преступники расстреляли в Назрани служебный автомобиль "Газель", на котором направлялась на работу зампред Верховного суда Ингушетии Аза Газгереева. Она скончалась, еще несколько человек получили ранения.

13 июня был убит бывший вице-премьер республики Башир Аушев.