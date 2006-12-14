Британский министр по делам Европы поздравил Украину с достижением

Министр по делам Европы Великобритании Джефф ХУН поздравил Президента Украины, премьер-министр Украины и Верховную Раду с принятием 13 декабря последнего закона, необходимого для вступления во Всемирную торговую организацию.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Великобритании в Украине.

Министр назвал это “настоящим достижением” и выразил надежду, что после того, как рабочая группа стран - членов ВТО в Женеве проверит соответствие законодательства, Украина сможет быстро завершить процесс вступления в ВТО и начнет играть важную роль в сфере многосторонней торговли.

Также, по словам британского министра, это позволит ЕС начать подготовку Соглашения о зоне свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Верховная Рада Украины приняла последний из пакета законопроектов по присоединению нашего государства к ВТО.